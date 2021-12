Ataque suicida deixa 11 mortos no Afeganistão

Um homem-bomba explodiu do lado de fora de prédios do governo no norte do Afeganistão, matando pelo menos 11 pessoas, incluindo um político local, disse a polícia nesta segunda-feira, 20.

"Houve um atentado suicida em frente ao edifício do conselho provincial na cidade de Puli Khumri", afirmou Sadeq Muradi, chefe de polícia da província de Baghlan. "Pelo menos 11 pessoas, incluindo o chefe do conselho provincial, Rasoul Mohseni, e alguns de seus guarda-costas foram mortos e outras cinco pessoas estão feridas."

As informações são da Dow Jones.

adblock ativo