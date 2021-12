Um atirador que estava no 32º andar de um cassino em Las Vegas (Nevada) abriu fogo contra uma multidão que participava de um festival de música ao ar livre, matando ao menos 50 pessoas - incluindo dois policiais de folga - e ferindo mais de 200, informaram autoridades locais nesta segunda-feira.

>> Polícia de Las Vegas informa que um suspeito de ataque está morto

O ataque ocorreu no domingo à noite, durante apresentação do astro de música country Jason Aldean.

Estadão Conteúdo e Redação Ataque em Las Vegas deixa dezenas de mortos e mais de 200 feridos

O agressor, que estava no Mandalay Bay Hotel and Casino, foi morto durante confronto com policiais. O nome do suspeito não foi revelado, mas a polícia disse que se trata de um residente local.

Segundo o xerife do Condado de Clark, Joseph Lombardo, a tese seria de que o ataque foi lançado por um "lobo solitário", mas a polícia está fazendo buscas por um companheiro de quarto do suspeito.

Ataque em Las Vegas deixa dezenas de mortos e mais de 200 feridos | Foto: Divulgação/ATarde

