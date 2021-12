Ataque em base da Marinha deixa pelo menos 6 mortos nos EUA

Dois oficiais da Marinha norte-americana disseram que pelo menos seis pessoas morreram no tiroteio ocorrido no interior do Comando Naval dos Sistemas do Mar (NAVSEA), em Washington. O chefe da polícia local informou que um dos atiradores foi morto e que outros dois, usando uniformes de estilo militar, fugiram.

As fontes falaram em condição de anonimato porque não têm autorização para discutir a questão publicamente. O chefe de polícia disse também que um policial foi morto durante troca de tiros com um atirador. Pelo menos 10 pessoas ficaram feridas. Fonte: Associated Press.

