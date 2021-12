Ataque do Estado Islâmico deixa 13 policiais mortos no Iraque

Treze policiais federais iraquianos morreram neste domingo, 5, em um ataque do grupo jihadista Estado Islâmico (EI) perto de Kirkuk, norte do Iraque,disseram fontes médicas e de segurança.

"Membros da Organização do Estado Islâmico atacaram um posto de controle da Polícia Federal", informou um oficial da polícia à AFP.

O ataque contra os policiais "começou pouco antes da meia-noite e durou várias horas", relatou a mesma fonte, acrescentando que "há 13 mortos e três feridos" nas fileiras das forças de segurança.

Uma fonte médica na cidade de Kirkuk, 65 km ao norte de Rashad, área onde ocorreu o ataque, confirmou esse número à AFP. Trata-se de um dos ataques mais letais do EI desde o início do ano.

"As células da organização estão ativas na região ao redor de Kirkuk, devido à ausência de apoio aéreo e de apoio militar", completou a mesma fonte.

No final de 2017, o Iraque declarou sua "vitória" militar sobre o EI depois de recuperar as grandes cidades que os jihadistas controlavam desde 2014. Estas células continuam a operar, porém, atacando as forças de segurança. Estas ofensivas acontecem, sobretudo, em algumas áreas remotas do norte do Iraque.

Em julho passado, os jihadistas assumiram a responsabilidade por um atentado em Bagdá que deixou mais de 30 mortos no bairro xiita de Sadr City.

