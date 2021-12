Ataque com faca deixa 20 alunos feridos em escola dos EUA

Vinte estudantes ficaram feridos nesta quarta-feira, 9, em um ataque com uma faca, aparentemente feito por um estudante, em uma escola na Pensilvânia, nos Estados Unidos, sendo que quatro das vítimas tiveram de ser levadas a um hospital, disseram autoridades.

O suspeito, um estudante da escola, estava sob custódia, segundo informou a imprensa local, citando a polícia. Segundo a agência de notícias AP, o aluno é da Franklin Regional High School e tem 16 anos.

O incidente ocorreu no colégio Franklin, em Murrysville, a cerca de 32 quilômetros de Pittsburgh, de acordo com funcionários do serviço de emergência.

Não ficou claro quantos estudantes foram esfaqueados e quantos se feriram enquanto tentavam escapar.

"O estado dos alunos não parece ser de risco de vida. É importante que os pais entendam que a cena (do crime) está sob controle, os estudantes que estão aqui estão seguros", disse o vice-coordenador do serviço de emergência do condado de Westmoreland, Dan Stevens.

A escola publicou uma mensagem de emergência em seu site na Internet. "Um grave incidente ocorreu na escola", diz a mensagem.

