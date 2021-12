Ataque ao Capitólio gerou média de 430 tuítes por segundo

O ataque ao Capitólio dos Estados Unidos por parte de apoiadores do presidente Donald Trump gerou 23,46 milhões de tuítes, uma média de 430 por segundo, segundo dados compilados nesta quinta-feira, 7, pelo Visibrain.

>> Veja como foi a invasão de manifestantes pró-trump

>> EUA: polícia confirma quatro mortes, 14 feridos e 52 presos após invasão ao Congresso

O ocorrido produziu 2,5 vezes mais tuítes que nas últimas 24 horas das eleições presidenciais de novembro, disse a plataforma de monitoramento de redes sociais. As eleições de 2020 geraram um volume de tuítes seis vezes maior que nas de 2016.

Na quarta-feira, apoiadores de Trump semearam o caos no Capitólio, com no objetivo de tentar impedir a ratificação da vitória eleitoral de Joe Biden por parte do Congresso americano, que a validou posteriormente.

Twitter e Facebook bloquearam temporariamente as contas do presidente -- que havia convocado seus partidários a avançar contra o Capitólio. O Twitter ameaçou suspender sua conta permanentemente.

