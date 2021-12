Ataque a tiros em redação de jornal em Maryland deixa 5 mortos

Um atirador matou cinco pessoas nesta quinta-feira, 28, e feriu outras em ataque a tiros à redação do jornal Capital Gazette jornal, em Annapolis, no Estado americano de Maryland, próximo de Washington. A polícia disse que um suspeito foi preso.

Um repórter do jornal, Phil Davis, relatou que o atirador atingiu várias pessoas. Ele tuitou que o homem atirou através da porta de vidro. "Não há nada mais aterrorizante do que ouvir várias pessoas sendo atingidas por tiros enquanto você se esconde sob sua mesa e continua ouvindo o atirador recarregar a arma."

As mortes foram confirmadas pela chefe da polícia interina, Anne Arundel, em uma coletiva para a imprensa.

O governador de Maryland, Larry Hogan, divulgou um comunicado dizendo que se sentia "absolutamente arrasado" com a tragédia.

Absolutely devastated to learn of this tragedy in Annapolis. I am in contact with County Executive Steve Schuh, and @MDSP is on the scene assisting @AACOPD. Please, heed all warnings and stay away from the area. Praying for those at the scene and for our community. https://t.co/bI6PdUjHfh