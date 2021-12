Ataque a tiros em escola da Flórida deixa 17 mortos, diz polícia

Um ataque a tiros registrado nesta quarta-feira, 14, em uma escola de ensino médio de Parkland, no estado da Flórida (EUA), deixou 17 mortos, informou o chefe de polícia do condado, Scott Israel.

"Temos 17 vítimas confirmadas. Doze delas estavam dentro do edifício, duas vítimas estavam do lado de fora e outra em uma rua adjacente. Duas pessoas perderam a vida já no hospital", disse o chefe da Polícia.

Segundo o comissário, "ainda há várias pessoas sendo submetidas a intervenção cirúrgica". Entre as vítimas - disse -, há "estudantes e adultos".

This Snapchat user, Matt Walker, recorded the moment his room is shot in shooting in #Parkland Florida. In addition to the video, it shows later a photo of a laptop that received the bullets. pic.twitter.com/a06r9jsAXe (@FoxMulderXFile) #StonemanDouglas #NicolasCruz #schoolshooting