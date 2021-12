Ataque a igreja Batista no Texas deixa diversos mortos e feridos

Um homem abriu fogo dentro de uma igreja em um pequena comunidade do sul do Texas neste domingo, 5, matando diversas pessoas e ferindo outras tantas, antes de ser morto, disseram autoridades locais.

O ataque ocorreu na Primeira Igreja Batista de Sutherland Springs, a sudeste de San Antonio, de acordo com a imprensa local.

A porta-voz de um centro médico em Floresville disse que o hospital recebeu "múltiplas vítimas" do tiroteio na igreja e outro hospital também está recebendo vítimas.

Ainda não há clareza sobre o número de vítimas. Agências de notícias internacionais chegam a citar "pelo menos 27 mortos" e dezenas de feridos, mas não foram divulgados, até agora, números oficiais.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que está no Japão, se manifestou sobre o ocorrido por meio de uma mensagem na rede social Twitter.

"Meu Deus esteja com o povo de Sutherland Springs, no Texas. O FBI [a polícia federal] e agentes da lei estão no local do crime. Estou monitorando a situação do Japão", escreveu.

May God be w/ the people of Sutherland Springs, Texas. The FBI & law enforcement are on the scene. I am monitoring the situation from Japan.