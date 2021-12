Ataque a hotel na Tunísia deixa ao menos 27 mortos

Um ataque a um hotel no balneário tunisiano de Sousse matou pelo menos 27 pessoas, incluindo estrangeiros, disse um porta-voz do Ministério do Interior nesta sexta-feira, 26.



Detalhes do ataque, que uma fonte de segurança no local e rádios relataram ter sido no hotel Imperial Marhaba, ainda estão sendo apurados.



O corpo de um dos atiradores está na cena do ataque com um fuzil de assalto Kalashnikov, após ter sido baleado durante troca de tiros com a polícia, disse a fonte.

Sousse é um dos balneários turísticos mais populares da Tunísia, atraindo visitantes da Europa e de países vizinhos do norte africano.



A Tunísia está em alerta desde março, quando atiradores militantes islâmicos atacaram o Museu Bardo, em Túnis, matando um grupo de turistas estrangeiros em um dos piores ataques em um década no país.

