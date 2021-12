Ataque a facadas deixa feridos em cidade no sul da Inglaterra

Um ataque a facadas foi registrado, neste sábado, 20, na cidade de Reading, no sul da Inglaterra. De acordo com a polícia britânica, várias pessoas ficaram feridas, no que classificou como “incidente grave”, no Parque Forbury Gardens.

Um homem foi preso e os feridos foram levados ao hospital. Pela manhã, o parque reuniu manifestantes do protesto antirracista do movimento "Black Lives Matter" (Vidas negras importam, em português).

Ainda não se sabe se há alguma relação do crime com o protesto. Reading cidade está localizada a uma hora de Londres, capital do país. Um vídeo compartilhado nas redes sociais mostra ao menos quatro pessoas esfaqueadas no chão do Parque.

