O astronauta canadense Chris Hadfield se transformou numa celebridade nas redes sociais. O comandate tem mais de 710 mil seguidores no Twitter e conseguiu a façanha postando comentários, fotos e vídeos direto da estação espacial internacional.

Hadfield é o chefe da missão e está na estação desde dezembro. A fama de astronauta pop cresceu ainda mais quando foi o primeiro astronauta a gravar um dueto musical. com um violão, fez uma apresentação do espaço.

O canadense executou a música "Is Somebody Singinging", ou I.S.S., uma brincadeira com a sigla em inglês da estação espacial internacional. Com seu conterrâneo Ed Robertson, da banda Barenaked Ladies, e de um coral, cantou uma letra que fala uma pessoa no espaço que sente falta das pessoas na Terra.

Por telefone, conversou recentemente com um mito da ficção científica espacial: o ator William Shatner, o capitão Kirk da série de TV e do cinema Jornada nas Estrelas.

Astronauta mostra como escovar os dentes no espaço

Marcos Venancio Machado Astronauta pop faz sucesso nas redes sociais

adblock ativo