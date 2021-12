Astronauta pede desculpa por gafe no Natal

Imagine receber uma ligação perguntando se era do planeta Terra. Uma mulher recebeu esse inusitado telefonema na noite de Natal. A ligação não foi trote, e sim, uma gafe do astronauta britânico Tim Peake.

Ele, que está em missão na Estação Espacial Internacional (ISS), discou o número errado e fez a estranha pergunta para uma senhora. Ao perceber o erro, ele pediu desculpa e desligou.

O astronauta falou sobre o engano no Twitter. "Gostaria de me desculpar com a senhora para a qual acabei de ligar, por engano, dizendo 'Olá, é do planeta Terra?'. Não foi um trote, apenas disquei o número errado".

