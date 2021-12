Astrofísico Stephen Hawking morre aos 76 anos, em Londres

Morreu nesta quarta-feira, 14, aos 76 anos, o astrofísico e pesquisador britânico Stephen Hawking, informou um porta-voz da família.

Os filhos Lucy, Robert e Tim emitiram um comunicado: "Estamos profundamente tristes pela morte do nosso pai hoje. Era um grande cientista e um homem extraordinário, cujo trabalho e legado viverão por muitos anos".

>> Veja as melhores frases de Stephen Hawking

A causa da morte não foi informada. Entretanto, Hawking era portador de esclerose lateral amiotrófica (ELA), doença degenerativa rara com a qual conviveu por mais de 50 anos.

Ele virou um símbolo de determinação ao conviver com a doença por décadas. A ELA fez com que ele movesse apenas um dedo e os olhos voluntariamente. Mesmo assim, ele continuou trabalhando.

Hawking é autor de 14 livros, entre eles "Uma Breve História do Tempo", que se tornou um sucesso global quando foi lançado, em 1991, e "O universo em uma casca de noz".

Ele nasceu em 8 de janeiro de 1942, exatamente 300 anos após a morte de Galileu, e morreu no mesmo dia do nascimento de Albert Einstein (14 de março de 1879).

Casou pela primeira vez em julho de 1965 com Jane Hawking, separando-se em 1991, e depois com sua enfermeira Elaine Mason, em 16 de setembro de 1995, da qual se divorciou em 2006. Hawking continuou combinando a vida em família (seus três filhos e três netos) e sua investigação em física teórica junto com um extenso programa de viagens e conferências.

Doutor em cosmologia, foi professor emérito na Universidade de Cambridge, posto ocupado por Isaac Newton, Paul Dirac e Charles Babbage. Pouco antes de falecer, foi diretor de pesquisa do Departamento de Matemática Aplicada e Física Teórica (DAMTP) e fundador do Centro de Cosmologia Teórica (CTC) da Universidade de Cambridge.

A vida de Stephen Hawking já foi contada nos livros e no cinema, a partir dos documentários "Uma breve história do tempo" (1991), baseado no livro homônimo para relatar a vida do cientista, e "Hawking" (2013), narrado pelo próprio físico.

Já o longa "A Teoria de Tudo" foi lançado nos cinemas em 2014. O filme foi baseado no livro de memórias de Jane Hawking "Travelling to Infinity: My Life with Stephen" e conta a história dele desde a juventude.

adblock ativo