Asilo de idosos é processado por contratar stripers

Foi-se o tempo em que os asilos de idosos tinham campeonatos de cartas, bingo e dança de salão. No East Neck Nursing and Rehabilitation Center, em Long Island, nos Estados Unidos, a festa com os idosos envolve stripers contratados para a ocasião, e está sendo processado por isso.

Tudo começou quando Franklin Youngblood foi visitar a mãe, Bernice, de 85 anos, no asilo. Para surpresa de Franklin, a mãe não estava jogando buraco com as amigas, e sim colocando dinheiro na cueca de um gogo boy.

Segundo o jornal New York Post, Franklin decidiu processar o asilo. "Bernice Youngblood foi colocada em uma situação de perigo físico iminente, já que estava confusa e perplexa diante de um homem musculoso e seminu se aproximando dela", diz o processo.

O asilo se defende dizendo que a escolha foi dos próprios idosos, por votação. "A casa tem um grupo de 16 residentes que realmente votaram para fazer esse evento. Elas receberam bem o evento, e parece que curtiram bastante", disse Howard Fensterman, o advogado do asilo.

