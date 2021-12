Árvore de Natal com "formato de pênis" surpreende moradores

Uma árvore de Natal causou polêmica na cidade de Noyabrsk, na Rússia. Isso porque a estrutura natalina tem um formato inusitado.

"Vamos ser honestos, está mais com forma de pênis do que de árvore de Natal", disse um morador, de acordo com a reportagem do "Metro".

O vereador Vitaly Milonov também reclamou: "A árvore é totalmente inapropriada e parece um pênis gigante".

Outro morador afirmou que o formato da árvore indica que 2016 será um ano difícil.

A prefeitura alegou que a árvore ainda não está pronta. "O topo ainda está sendo finalizado".

