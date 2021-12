Artistas de todo o mundo reagem à morte de Chávez

A morte do presidente da Venezuela, Hugo Chávez, despertou comoção de inúmeros artistas famosos no mundo inteiro, figuras que transmitiram seus pêsames através das redes sociais, em entrevistas e até com sua presença física, como o ator Sean Penn, que chegou a marcar presença no funeral.

Os diretores de cinema Oliver Stone e Michael Moore escreveram em suas contas de Twitter - @TheOliverStone e @MMFlint, respectivamente -, sobre o importante legado que Chávez deixará e destacaram, cada um em seu estilo, que a morte do líder venezuelano representou uma grande perda.

"Odiado pelas classes mais abastadas, Hugo Chávez viverá para sempre na história. Meu amigo descanse finalmente em uma paz muito merecida", escreveu Stone em sua conta, na qual também publicou o link do documentário "Ao Sul da Fronteira", protagonizado pelo governante.

Moore, por sua parte, escreveu no Twitter: "54 países ao redor do mundo permitiram que os Estados Unidos detivessem (e torturassem) suspeitos. A América Latina, graças a Chávez, foi a única zona que disse que não".

O documentarista também publicou fotos nas quais aparece ao lado de Chávez em 2009, quando, por coincidência, ficaram hospedados no mesmo hotel na Itália.

Após saber da morte de Chávez, Sean Penn declarou que os EUA tinham perdido "um amigo que nunca soube que tinha" e acrescentou, em um comunicado divulgado pela publicação "The Hollywood Reporter" que "as pessoas pobres do mundo perderam um campeão".

"Perdi um amigo do que me sentia abençoado por ter. Meus pensamentos estão com a família do presidente e com o povo da Venezuela", declarou o ator, que acrescentou: "A Venezuela e sua revolução seguirão sob a liderança do vice-presidente (Nicolás) Maduro".

Fervoroso seguidor de Chávez, Penn chegou a fazer uma aparição de surpresa na Bolívia no último mês de dezembro para seguir uma vigília pela saúde do líder, sendo que hoje, ao lado do famoso diretor de orquestras Gustavo Dudamel, marcou presença no funeral de Chávez.

Outras celebridades que também prestaram homenagem a Chávez foram o ator americano Danny Glover e a top model Naomi Campbell, que o visitaram na Venezuela.

Glover foi, além disso, um dos acompanhantes internacionais com os quais a Venezuela pode contar nas últimas eleições presidenciais do país, que foram realizadas em outubro de 2012 e nas quais Chávez conseguiu se reeleger.

Nesse momento, o ator destacou que "a maturidade do processo" de eleições na Venezuela era "inegável", ao contrário do que sucede em seu país, onde "tudo é comprometido com o fator econômico".

O presidente venezuelano morreu na última terça-feira após lutar 20 meses contra um câncer que o obrigou a passar por quatro cirurgias, a última realizada no último dia 11 de dezembro.

