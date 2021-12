Artista faz retrato de como será o bebê real na adolescência

Uma semana depois do bebê real nascer e ser apresentado para o mundo, especula-se como a criança será no futuro. Seguindo essa onda de especulação, o artista e fotógrafo americano D'Lynn Waldron divulgou uma imagem de como o príncipe George Alexander Louis será quando for adolescente.

Na ideia de Waldron, o menino terá sobrancelhas grossas, o nariz e olhos da mãe, Kate, e o queixo e a boca do pai, o príncipe William. "Meus retratos não predizem o futuro, mas apenas mostram como pode ser em certas circunstâncias", disse o artista que fez o retrato levando em consideração a carga genética, estilo de vida, personalidade e ambiente.

