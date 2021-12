Artista do Cirque du Soleil morre em apresentação nos EUA

Uma artista do Cirque du Soleil morreu depois de cair na noite de sábado, 29, durante uma acrobacia em um espetáculo em Las Vegas, confirmou a empresa no domingo, 30, em um comunicado.

Sarah Guyard-Guillot, de 31 anos e conhecida como Sassoon, morreu no sábado pouco antes da meia-noite no University Medical Center de Las Vegas (Nevada, oeste), depois de ter caído durante seu número no show "Kà" do teatro MGM Grand, confirmou à AFP o gabinete forense do condado de Clark.

"Toda a família do Cirque du Soleil está profundamente triste pela morte acidental de Sarah (Sassoon) Guyard, artista da produção Kà", escreveu o circo em um comunicado emitido no domingo.

"Estou com o coração partido. Quero estender minhas mais profundas condolências à família. Estamos completamente devastados com esta notícia. Sassoon era artista do elenco original de Kà desde 2006 e foi parte integral de nossa família", afirmou o fundador do 'Cirque', Guy Laliberté.

"Isto nos lembra, com incrível humildade e respeito, o quanto nossos artistas são extraordinários todas as noites", acrescentou.

Os shows de Kà serão suspensos até nova ordem, informou o comunicado.

É o primeiro acidente fatal em um show do Cirque du Soleil, segundo o jornal Las Vegas Sun.

Integrantes da plateia informaram ao jornal que o acidente ocorreu quase no fim do espetáculo. Guyard-Guillot, que estava suspensa por um cabo, subiu ao topo do palco e se soltou de seu cabo de segurança.

A artista caiu então em um poço fora da vista dos espectadores, em frente ao palco, segundo o jornal.

"(Sassoon) estava sendo elevada de um lado do palco e de repente caiu", disse Dan Mosqueda ao Sun.

"No início, muitos na plateia pensaram que era parte da coreografia, mas era possível ouvir gritos e lamentos", indicou.

Grupo criado em Quebec em 1984 e convertido em uma multinacional do entretenimento, o Cirque du Soleil festejou em 2009 seu 25º aniversário.

Seus espetáculos foram vistos por mais de 100 milhões de pessoas em 300 cidades do mundo todo.

Além de "Kà", outras das criações mais representativas dos últimos anos são "Alegria", "LOVE", "Saltimbanco", "Quidam" e "OVO".

