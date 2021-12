Arquiteto baiano fica ferido em atentado na França

O arquiteto baiano Diego Mauro, de 28 anos, foi uma das pessoas feridas no atentado terrorista ocorrido em Paris, na França, na noite deste sexta-feira, 13.

Segundo informações de familiares, Diego estava com amigos em um restaurante nas proximidades do canal Saint Martin, no 10º distrito da capital francesa, quando ocorreu o ataque.

Ele chegou a ser socorrido para um hospital, mas já recebeu alta. Um amigo brasileiro de Diego, que estava na mesma mesa, foi baleado com três tiros e segue internado. Ele passou por cirurgia e está fora de perigo.

Amigos de Diego enviaram mensagens para o seu perfil no Facebook à procura de notícias sobre o baiano. "Corrente de energias positivas p vc Dieguito", escreveu uma. "Diego, proteja-se! Nós estamos preocupados, mas radiando energias boas, para tudo lhe ocorrer bem. Mande notícias quando puder", disse outra internauta.

