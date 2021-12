Arqueólogos acham moedas dos séculos 15 e 16 em sapato

Arqueólogos holandeses encontraram 477 moedas de prata - que datam do século 16, na sua maioria - no interior de um sapato enterrado na Prefeitura de Roterdã, cidade na Holanda, informou o site Dutchnews.

De acordo com dados fornecidos pelos técnicos responsáveis pela escavação, o tesouro escondido conta com uma grande variedade de moedas de prata, que vai desde a mais antiga, de 1472, à mais recente, de 1592.

O prefeito Ahmed Aboutaleb confirmou que a descoberta foi feita quando o escritório municipal elaborou um estudo arqueológico. Ele se mostrou surpreso com a descoberta e disse que "nunca antes um grupo de arqueólogos tinha descoberto um sapato recheado de dinheiro".

Não foi divulgado um número aproximado do valor das moedas encontradas, porém estimaram que poderia atingir "alguns milhares de euros".

Segundo os arqueólogos, a primeira hipótese aponta que o dono do sapato teria escondido as moedas no subsolo da prefeitura para protegê-las durante a Guerra dos Oitenta Anos, que ocorreu entre 1568 e 1648, informou o site holandês de notícias.

