Ariana Grande se oferece para pagar funeral de vítimas de ataque

Ariana Grande se ofereceu para arcar com os custos dos funerais das vítimas do ataque que ocorreu eu seu show na última segunda-feira, 22, em Manchester, Inglaterra. O atentado deixou 22 mortos e dezenas de feridos.

A informação foi divulgada por uma conta no Twitter dedicada a falar sobre a cantora. O site "Ariana Updates!" compartilhou um post em que dizia que a norte-americana entrou em contato com as famílias de quem perdeu entes no show.

>> Polícia britânica prende 3 suspeitos de participação em ataque em Manchester

Logo após o atentado, Ariana postou nas redes sociais que estava "acabada". As apresentações da turnê "Dangerous" Woman foram cancelados e ela voltou aos Estados Unidos.

Na última terça-feira, 23, a cantora desembarcou em Boca Raton, na Flórida, cidade onde nasceu. Lá, foi recebida pela família e pelo namorado, o rapper Mac Miller, e se dirigiu a casa de familiares que moram na cidade.

