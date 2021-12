Argentino é condenado a 4 meses de prisão por roubar caixa de chocolate

Um jovem foi condenado a quatro meses de prisão por roubar uma caixa de chocolates na Argentina, informa a imprensa local.

Angel Milessi, 26 anos, roubou uma caixa de chocolates de uma loja no centro da capital argentina ao lado de dois cúmplices.

O roubo foi percebido por um cliente, que alertou a polícia. Os três suspeitos foram detidos pero do local do crime, com a caixa de chocolate ainda fechada.

Dois foram liberados por falta de antecedentes, mas Angel já havia passado cinco anos na prisão, até agosto de 2015, por ter roubado quatro sacos de batatas.

Por seus antecedentes, ele enfrentou um julgamento acelerado, no qual foi condenado a quatro meses de prisão por "tentativa de furto".

O fato ocorreu em novembro e o jovem deve recuperar a liberdade na próxima semana.

