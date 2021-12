Argentina: condutor do trem que descarrilou deve ser ouvido

O condutor do trem que descarrilou no sábado, 19, na capital argentina, Buenos Aires, está em condições de receber alta e pode a prestar depoimento ainda nesta segunda, 21, segundo informações do Hospital Dupuytren, onde está internado. Julio Benítez conduzia o trem que se chocou contra uma grade de contenção da plataforma na Estação Once, no centro da cidade, e saiu dos trilhos, deixando aproximadamente 80 pessoas feridas. Não houve mortos.

"O Sr. Julio Cesar Benítez foi admitido com contusões múltipla; nesta data [domingo, 20], encontra-se lúcido, sem febre e com o exame neurológico de Glasgow 15/15 [que registra o nível de consciência de uma pessoa após um trauma]", informou o relatório médico, que comunicou terem sido feitas tomografia e ressonância magnética, ambas consideradas normais. Segundo o boletim médico, Julio Benítez passa bem e, depois de liberado dos cuidados médicos, está à disposição da Justiça para prestar depoimento sobre o ocorrido.

O juiz federal responsável pelo caso, Ariel Lijo, ordenou que as imagens das câmeras de segurança da Estação Once e de três estações anteriores sejam disponibilizadas para investigação. Os vídeos serão analisados para ajudar os peritos na análise das causas do acidente.

O descarrilamento de sábado ocorreu no mesmo local onde foi registrado o terceiro pior acidente da Argentina: em fevereiro de 2012, um trem entrou em alta velocidade na estação e bateu no para-choque da plataforma, matando 55 pessoas e ferindo mais de 700.

