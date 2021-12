Aquarela de Hitler é vendida por 130 mil euros em leilão

Uma aquarela pintada por Adolf Hitler há exatos 100 anos foi adquirida neste sábado, 22, por 130 mil euros, por um comprador anônimo - anunciou a casa Weidler, que organizou o leilão em Nuremberg.



De 1914, essa obra de 28x22 centímetros foi posta à venda por duas irmãs idosas. A tela havia sido comprada por seu avô, em 1916.



Em sua juventude, Hitler tentou entrar para a Academia de Viena para estudar Arte, mas teve sua candidatura rejeitada por falta de talento. Ele continuou a pintar, então, reproduzindo cenas de cartões postais, que vendia aos turistas.



Depois disso, assumiu a liderança do Partido Nazista, à frente do qual foi eleito chanceler alemão, em 1933.



Os especialistas consideram medíocre a produção artística de Hitler, e as grandes casas de leilão se recusam, em geral, a apresentar obras do ditador.

