Apuração indica que Turquia tem maioria de votos a favor de presidente

A maioria dos votos apurados no referendo da Turquia sobre a expansão de poderes presidenciais até o momento é pelo "sim", de acordo com informações da apuração divulgadas pela agência de notícias oficial Anadolu. Com 57% das urnas apuradas, o "sim" vence com 56,5% dos votos, informou a agência.

Todas as estações de votação da Turquia já estavam fechadas às 17h locais (11h em Brasília). Se o "sim" prevalecer neste domingo, as 18 mudanças constitucionais vão substituir o sistema parlamentarista turco de governo por um presidencialista, abolindo o papel de primeiro-ministro.

O presidente Recep Tayyip Erdogan e seus apoiadores afirmam que o sistema presidencialista ao "estilo turco" pode trazer estabilidade e prosperidade a um país afetado por uma tentativa de golpe no ano passado e por uma série de ataques devastadores promovidos pelo grupo extremista Estado Islâmico e por militantes curdos.

Oponentes temem, porém, que as mudanças levem a uma autocracia, um regime de um homem só, em que Erdogan poderia governar até 2029 sem sofrer contraposições. O presidente turco tem sido acusado de reprimir direitos e liberdades.

