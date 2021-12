Dois apresentadores de uma rede americana se assustaram durante a exibição do programa ao sentirem o terremoto que atingitu Los Angeles na manhã desta segunda-feira, 17. Confira o vídeo do momento do susto em que o estúdio começou a balançar:

Da redação Apresentadores se assustam com terremoto nos EUA; veja vídeo

adblock ativo