A apresentadora Doria Tillie, do Canal+, disse que apresentaria o tempo do país sem roupa se a França se classificasse para o Mundial no Brasil. A seleção francesa venceu a Ucrânia na repescagem das eliminatórias europeias por 3 a 0 e Dora ficou nua.

No programa da quarta-feira, 20, à noite, a apresentadora entrou no ar correndo nua, com a previsão do tempo em tela dividida. Não foi como se esperava (afinal,o telejornal é ao vivo), mas Dora manteve a palavra. Veja o vídeo;

Da Redação Apresentadora fica nua por causa da classificação da França

adblock ativo