A apresentadora da FOX News Argentina, Alina Moine, mostrou sua calcinha acidentalmente durante uma gafe que cometeu durante um programa de TV.

A apresentadora falava sobre os Jogos Olímpicos do Rio com Maxi Palma, e ao levar sua mão direita até o rosto acabou suspendendo parte do vestido. Ao perceber a gafe ela logo abaixou o braço.

Veja:

Da Redação Apresentadora argentina mostra calcinha durante programa

