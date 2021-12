Provavelmente, o Miss Universo 2015 - que aconteceu neste domingo, 20, em Las Vegas (EUA) - não será marcado por boas lembranças para a Miss Colômbia Ariadna Gutiérrez.

A modelo foi alvo de uma das maiores gafes do ano: ela foi anunciada como vencedora do concurso, mas, enquanto comemorava, recebeu a triste notícia de que o título tinha sido dado a ela por engano. Por isso, ela teve que repassar a coroa à filipina Pia Wurtzbach, que é a verdadeira Miss Universo 2015.

Já coroada, com faixa, buquê em mãos e com muita festa dos torcedores, Ariadna foi informada do erro, um minuto depois, pelo apresentador do evento Steve Harvey. O comediante pediu desculpas e ainda mostrou o cartão onde estava o nome do primeiro lugar da competição. Depois de algumas horas, Harvey foi ao Twitter e se desculpou novamente, assumindo o equívoco.

"Eu gostaria de pedir sinceras desculpas a Miss Colômbia e a Miss Filipinas pelo meu grande erro. Eu me sinto péssimo! Em segundo lugar, eu gostaria de pedir desculpas aos telespectadores por também ter decepcionado vocês. Novamente foi um erro honesto. Eu não quero jogar fora essa noite e esse desfile incríveis. Assim como as maravilhosas competidoras. Elas foram todas incríveis", escreveu.

O curioso é que Pia Wurtzbach recebeu a coroa e a faixa da prima de Ariadna Gutiérrez, Paulina Vega, Miss Universo 2014.

O concurso internacional contou com 80 representantes do mundo. A miss brasileira, Marthina Brandt, chegou na semifinal, ficando entre as 15 mulheres mais bonitas.

Confira o vídeo:

Da Redação Apresentador erra nome de Miss Universo e cria mal-estar

