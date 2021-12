Apple se desculpa com jovens negros após expulsá-los de loja

Seis estudantes negros foram obrigados a deixar uma loja da Apple na Austrália porque funcionários acharam que eles "poderiam roubar" algo. A empresa pediu desculpas depois que os estudantes a acusaram de racismo e o vídeo do caso, postado na terça-feira, 11, repercutiu nas redes sociais. As informações são do site Uol.

No vídeo, é possível ouvir um funcionário dizendo que os seguranças estão preocupados com a possibilidade de os garotos roubarem algo. Quando ele protestam, questionando "por que roubaríamos algo", o funcionário diz: "Fim da discussão. Preciso pedir que vocês saiam da loja". As imagens foram vistas 62 mil vezes no Facebook. A Apple diz que o gerente da loja se desculpou com os estudantes e com o diretor da escola deles.

"Puro racismo - eles tiveram que se desculpar", disse o estudante que filmou a cena, Francis Ose. Mohamed Semra, também envolvido, postou no Facebook que a resposta da Apple foi satisfatória: "Eles pediram desculpa, então estamos tranquilos, não há necessidade de levar isso adiante".

