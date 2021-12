Apple pede autorização de morta para desbloquear iPad

Essa história aconteceu na Inglaterra, em Londres, e até pareceria engraçada se não fosse trágica. Um filho que perdeu a mãe, morta depois de um câncer, solicitou à Apple o desbloqueio do iPad da falecida, mas a empresa informou que só poderia atender se ele conseguisse a permissão por escrito dela.

Josh Grant, 26 anos, tornou-se co-executor do inventário de sua mãe Anthea Grant, juntamente com seu irmão Patrick, quando ela faleceu de câncer de mama, aos 59 anos, no início deste ano.

Quando os irmãos contactaram a Apple, após a morte da mãe, em 19 de janeiro, foram informados de que precisavam da "permissão por escrito" da falecida para acessar a conta.

Em seu blog Mustn't Grumble (algo como Não Devia Resmungar), Josh escreveu: "Infelizmente, em seus últimos dias , ela não pensou em dizer-nos a sua senha da ID da Apple. Curiosamente, acho que ela tinha coisas maiores para se preocupar".

