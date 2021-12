Após tingir cabelo, sueco sofre reação alérgica e sua cabeça infla como um balão

Um jovem sueco protagonizou uma forte reação alérgica no couro cabeludo após aplicar uma tintura para colorir os cabelos. Por causa do incidente, a parte superior da cabeça do rapaz ficou inchada como um balão e ele foi hospitalizado.

O episódio gerou forte comoção nas redes sociais depois que Stina Jörnvik, colega da universidade do jovem, relatou a história. No Twitter, vários usuários se solidarizaram com o caso e também compartilharam danos provocados pela tintura.

Min klasskompis skulle färgs håret, han insåg att han var allergisk mot hårfärg. BÄSTA JAG SETT pic.twitter.com/Z1w8odFwXQ — Stina Jörnvik (@stinajornvik) 12 de setembro de 2018

