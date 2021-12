Após terremoto, vulcão Kilauea entra em erupção no Havaí

O vulcão Kilauea, localizado no estado norte-americano do Havaí, entrou em erupção no local na noite deste domingo, 20, após terremoto de magnitude 4,4. O alerta foi do Instituto Geológico dos Estados Unidos (USGS).

Diversas fissuras foram vistas no flanco sul do Kilauea, que fica na Big Island, uma das ilhas que formam o Havaí, às 22h36 do horário local, de acordo com o alerta.

A erupção foi vista na cratera Halemaumau do vulcão, de acordo com a Agência de Defesa Civil do condado do Havaí em um postagem em rede social na manhã desta segunda-feira, 21, que pediu aos moradores permanecerem em casa.

"Ventos alísios empurrarão toda e qualquer cinza impregnada rumo ao sudoeste. Uma precipitação é provável no distrito de Kau de Wood Valley, Pahala, Naalehu e Ocean View", relata a postagem.

