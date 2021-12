Após terremoto e tsunami, vulcão entra em erupção na Indonésia

Um vulcão entrou em erupção nesta quarta-feira, 3, na ilha de Sulawese, na Indonésia, a mesma região que registrou dois terremotos e um tsunami na semana passada. O monte Supotan expeliu uma coluna massiva de cinzas a mais de 6 mil metros de altitude. Um alerta foi enviado ao tráfego aéreo na região, já que a cinza vulcânica é capaz de danificar os motores de aeronaves, mas nenhuma ordem para que a população saia da região foi emitida.

Segundo o vulcanologista Kasbani, chefe da Agência de Vulcanologia e Geologia da Indonésia, é possível que a erupção tenha sido acelerada pelo terremoto de sexta-feira, de magnitude 7,5. "Pode ser que o terremoto tenha provocado a erupção, mas nós estávamos observando um aumento na atividade vulcânica desde julho, e havia aumentado mais ainda na segunda-feira. No entanto, ainda não podemos dizer que há uma relação direta", explicou.

Para o geólogo Danny Natawidjaja, do Instituto de Ciências da Indonésia, ainda não há dados suficientes para fazer a conexão entre os dois fenômenos. "A princípio, as ondas sísmicas do terremoto poderiam aumentar a pressão sobre a câmara magmática e poderiam causar uma erupção. Não sabemos ao certo."

Ele citou o exemplo da erupção do Monte Talang, na província de Sumatra, em abril de 2005 que, segundo especialistas, estava conectado ao devastador terremoto e tsunami no Oceano Índico, em 2004.

Para o geofísico Nazli Ismail, da Universidade de Syiah Kuala, a erupção do Soputan não é surpresa, já que a Indonésia está localizada na região sismicamente ativa do Oceano Pacífico, chamada Anel de Fogo, e o Soputan é um dos mais ativos vulcões na ilha.

O porta-voz da agência nacional de desastres, Sutopo Nugroho, rejeitou as preocupações de que a erupção possa afetar os aviões que transportam ajuda e suprimentos para as áreas afetadas pelo terremoto e tsunami.

Até o momento, os desastres causaram 1.407 mortes e, segundo autoridades, o número pode aumentar. Além disso, milhares de pessoas estão feridas e mais de 70 mil tiveram que fugir de suas casas.

