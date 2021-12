Após resgate, jovem conta 100% da vida durante sequestro

Uma jovem norte-americana contou como foi a vida durante os noves meses de sequestro. Elizabeth Smart, hoje com 25 anos, foi raptada quando tinha 14 anos. Elizabeth resolveu contar "100%" do que aconteceu com ela no cativeiro no livro "My Story" ("Minha História"), que foi lançado nesta segunda, 7, nos Estados Unidos.

A jovem disse que sua intenção é falar com outras vítimas de abuso sexual. "Quero chegar a esses sobreviventes, a essas vítimas. Quero que eles saibam que essas coisas acontecem mesmo, mas que isso não precisa nos definir para o resto da vida. É possível seguir em frente e é possível ser feliz", disse Elizabeth, que é casada.

Elizabeth foi raptada por Brian David Mitchell de seu quarto. Ele teria ameaçado a jovem com uma faca e obrigado a menina a seguir com ele para um cativeiro. No trajeto, ela chegou a pedir que se ele fosse estuprá-la e matá-la que o fizesse logo. Mitchell teria respondido, segundo ela, que não poderia ela naquele momento.

O homem, que foi condenado em 2011 a prisão perpétua, contou com a ajuda da mulher Wanda Barzee para cometer o crime. Durante o sequestro, Elizabeth foi violentada quase todos os dias, às vezes até mais de uma vez ao dia.

Ela foi resgatada após a denúncia de um casal que reconheceu Mitchell depois de ver o retrato falado feito com base no depoimento da irmã da vítima, que estava no quarto quando Elizabeth foi sequestrada.

Mitchell conheceu Elizabeth depois que ele pediu ajuda a mãe da vítima, que deu dinheiro para ele e contratou o homem para fazer um serviço em sua casa.

