Após reclamar, cliente recebe torpedo ofensivo de operadora

Uma operadora de telefonia celular britânica, após receber uma ligação questionando o valor da fatura mensal, enviou à cliente, Emma Townsend, um torpedo com o texto: "Você é patética. Você não pode pagar a conta e culpa outras pessoas. Você é muito patética".

Procurada pelo tablóide "Daily Mail", a operadora se posicionou sobre o caso, garantindo que será tratado como prioridade. Um representante da companhia se desculpou com Emma e afirmou que estão investigando para que sejam tomadas as medidas cabíveis.

O valor da conta foi superior ao habitual, e, ao entrar em contato com a operadora, o namorado de Emma, Carwyn Davis, foi informado de que tinha havido um problema com o débito automático do mês de março, por isso o valor da fatura seguinte seria mais alto.

Após essa conversa, um torpedo foi recebido pedindo que o atendimento fosse avaliado. "Demos um de dez para todas as respostas", diz o casal.

adblock ativo