Após navio encalhado no Canal de Suez, caminhão da mesma empresa bloqueia via na China

Poucos dias após um navio da empresa Evergreen ficar encalhado no Canal de Suez, um caminhão da mesma empresa carregando contêineres causou congestionamento neste sábado, 27, na via expressa Changchun-Shenzhen, em Nanjing na China.

O veículo bateu e parou nas várias faixas da estrada. Já o cargueiro Ever Given, de 400 metros e mais de 200 mil toneladas, ficou encalhado na diagonal na parte sul do canal em meio aos fortes ventos no início da terça-feira, afetando a navegação global ao bloquear uma das rotas marítimas mais movimentadas do mundo.

Nas redes sociais comparações com os incidentes começaram a aparecer. A semelhança fica ainda mais evidente pelo fato de que o caminhão e o barco causaram grandes engarrafamentos, com dezenas de carros fazendo fila na estrada atrás do caminhão e mais de 260 navios parados atrás do porta-contêineres.

