Após impasse, Donald Trump assina pacote de ajuda econômica nos EUA

Após novos impasse em torno do pacote de estímulos em resposta aos efeitos econômicos da pandemia, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assinou o plano de US$ 2,3 bilhões, que permitirá ainda a volta do pagamento de auxílio a cerca de 14 milhões de trabalhadores. As informações são da CNN Brasil. O republicano também sancionou o projeto de financiamento do governo que evita o shutdown (paralisação das atiividades do governo).

Donald Trump se recusava a assinar o projeto e argumentava que o Congresso deveria alterar o texto original para aumentar o valor do auxílio a americanos em dificuldades por conta da pandemia, de US$ 600 para US$ 2.000. Os democratas concordavam com o novo valor, mas muitos republicanos se opuseram a isso no passado. O republicano se despede do cargo no dia 20 de janeiro, quando está marcada a posse do presidente eleito, o democrata Joe Biden.

Os preços globais das ações subiram em resposta à notícia de que Trump havia aprovado o plano de estímulo e evitado uma possível paralisação do governo. Logo no fim da noite de domingo, os futuros da S&P nos EUA e o índice Nikkei do Japão ganharam cerca de 0,4%. Os preços do ouro à vista subiram quase 1%.

