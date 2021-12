Após explosão, prédio desaba e deixa feridos em Nova Iorque

Um prédio residencial explodiu e desabou nesta quarta-feira no bairro do East Harlem, norte de Manhattan, e deixou várias pessoas levemente feridas, informaram a polícia nova-iorquina e a imprensa.



"Houve uma explosão e um prédio desabou", afirmou à AFP um porta-voz do departamento de Polícia de Nova Iorque, sem revelar mais detalhes.



Alguns meios de comunicação mencionam a explosão e desabamento de dois prédios.



Segundo os canais NBC e CBS, o desabamento teria deixado entre quatro 4 e 11 pessoas levemente feridas.



O Departamento de Bombeiros da cidade enviou dezenas de homens ao local, de onde saía uma espessa coluna de fumaça. A área foi isolada pela polícia.



Imagens da TV mostram muita fumaça e as primeiras especulações citam uma explosão de gás. A possibilidade de um atentado não foi mencionada.

Várias pessoas ficaram feridas no desabamento. Foto: Agência Reuters



A linha do trem suburbano Metro-North, que passa perto do local da explosão, suspendeu o serviço.



"O serviço para e a partir do 'Grand Central Terminal' está temporariamente suspenso até novo aviso sobre a explosão em um edifício adjacente a nossa via", anunciou a empresa no Twitter.



Uma testemunha contou à CBS que muitas pessoas moravam no prédio de seis andares, incluindo um de seus amigos.



"Estou com medo. Estou tremendo. Sou asmática e não devia estar aqui, mesmo assim eu vim", acrescentou, visivelmente nervosa.



Outra testemunha, que mora do outro lado da rua, disse ao canal ter visto o prédio em chamas e que ele e seus vizinhos sentiram o impacto do desabamento.



"Vi uma senhora correndo descalça. Foi uma loucura. É como uma zona de guerra", contou.



"Primeiro pensei que fosse um terremoto. Meus parentes começaram a me ligar e tudo estava de cabeça para baixo. Cara, que loucura", acrescentou.

