Após denúncia de jurista, brasileiros podem responder por crime na Rússia

Os brasileiros que aparecem em um vídeo constrangendo a uma estrangeira podem responder por crime na Rússia. A jurista Alyona Popova realizou uma denúncia e produziu uma petição contra a ação dos homens, classificando como um ato machista por violentar e humilhar de forma pública a dignidade de uma pessoa.

No vídeo, os envolvidos incentivam uma mulher, que demonstra não compreender a língua, a repetir palavras que fazem referência ao órgão sexual dela. O registro viralizou nas redes sociais e muitos famosos repudiaram a ação. O Ministério do Turismo do Brasil também condenou a filmagem.

Segundo o "Uol", após a denúncia da jurista russa, o Ministério de Assuntos Interiores poderá investigar o caso baseado na petição e os relatos que surgiram na imprensa.

A jurista afirma que entre as punições que podem acontecer variam desde multa até restrições no país. Alyona afirma que com base na legislação, há diversas opções de punições às pessoas que realizaram o ato machista. Insulto, violência da ordem pública e abuso sexual são alguns dos crimes que os brasileiros envolvidos podem responder.

Até o momento, três homens já foram identificados no vídeo: o advogado Diego Valença Jatobá, o engenheiro Luciano Gil e o tenente da Polícia Militar de Santa Catarina Eduardo Nunes.

Na petição, a jurista inclusive pontua que os envolvidos deveriam pedir desculpas publicamente à mulher ofendida, além de incluir a sociedade russa na retratação. Ela afirma que tal ato é uma falta de respeito às leis da Federação Russa e aos cidadãos.

adblock ativo