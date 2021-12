Após cinco dias, adolescente é resgatado com vida dos escombros no Nepal

Um adolescente foi resgatado com vida dos escombros na cidade de Katmandu nesta quinta-feira, após cinco dias do maior terremoto em 80 anos ter atingido o Nepal. Ele estava embaixo dos destroços de um prédio de sete andares.

Pemba Tamang, de 18 anos, foi retirado com uma maca e estava com o rosto coberto de poeira. A equipe de resgate do Nepal o retirou dos escombros com a ajuda de uma equipe norte-americana especializada em desastres.

"Ele me agradeceu quando me aproximei dele", disse um policial. "Ele disse seu nome, seu endereço e em seguida eu dei a ele um pouco de água", acrescentou.

Perguntado como Tamang tinha sobrevivido por tantos dias, Basnet respondeu que "ele sobreviveu pela fé". O terremoto do último sábado já matou mais de 5 mil pessoas. Fonte: Associated Press

