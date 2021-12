Após alerta, Nestlé para de vender macarrão Maggi na Índia

A Nestlé, que enfrenta uma crise de reputação na Índia, tirou seus macarrões instantâneos Maggi das lojas do país nesta sexta-feira, 5, após reguladores alegarem que alguns pacotes continham excesso de chumbo.



Após ter sido alvo de críticas por não reagir de forma rápida e decisiva, a Nestlé curvou-se às pressões no início desta sexta-feira e anunciou um recall na Índia.



Em um esforço para sufocar a mais significativa crise alimentar na Índia em quase uma década, a gigante suíça enviou o presidente do grupo, Paul Bulcke, para acalmar consumidores em uma coletiva de imprensa televisionada. Ele enfrentou tumulto, e foi frequentemente calado por jornalistas indianos.



Somando-se aos problemas da Nestlé, o regulador de segurança alimentar indiano emitiu um comunicado logo depois da coletiva, acusando a gigante dos alimentos de violar regras de rotulagem e outras normas. Ordenou ainda o recall do macarrão instantâneo e disse que o produto é perigoso para o consumo humano.

