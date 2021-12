Quem disse que bonecas foram feitas só para as meninas? Para contrariar este pensamento, a bonequinha mais famosa do mundo inovou em sua nova campanha. Pela primeira vez, em 56 anos, a Barbie colocou um garoto brincando de boneca em seus anúncios.

No comercial, que divulga a nova coleção assinada pela grife Moschino, um garoto aparece se divertindo com o brinquedo junto com algumas meninas.

Criada por Jeremy Scott, as roupas e acessórios da nova coleção da Barbie fizeram com que a boneca se esgotasse em menos de uma hora de vendas.

Veja o comercial:

Da Redação Após 56 anos, menino aparece em campanha da Barbie

adblock ativo