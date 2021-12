Após 24h de espera em Miami, brasileiros voltam a Salvador

Após 24 horas de espera para voltar ao Brasil, cerca de 200 brasileiros conseguiram embarcar de Miami na noite desta segunda-feira, 27, com destino a Salvador, por volta das 23h de Brasília (22h em Miami). Segundo a passageira Bianca Valadares, que entrou em contato com o Portal A TARDE via WhatsApp, a previsão é que eles cheguem nesta terça, 28.

O voo 229 estava, inicialmente, programado para sair no domingo, 26. Eles chegaram a embarcar às 23h54 (horário de Miami e 00h54, de Brasília), mas foram obrigados a voltar por problemas de refrigeração na aeronave.

Os passageiros retornaram para o aeroporto nesta segunda por volta das 14h, pois a American Airlines havia prometido novo embarque às 15h30, que não se concretizou. Um novo horário foi marcado, às 18h, também sem êxito, até o embarque por volta das 22h.

Em nota, a American Airlines informou que "voo AA 229, do dia 26, do Aeroporto Internacional de Miami (MIA) para o Aeroporto Internacional de Salvador (SSA) foi cancelado por necessidade de manutenção. Todos os passageiros receberam assistência".

Brasileiros deitaram para dormir no aeroporto enquanto esperavam o embarque (Foto: Bianca Valadares | Via Whatsapp)

