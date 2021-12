Apoiadores de Trump invadem Congresso dos EUA durante certificação de Biden

Vários prédios de escritórios do Congresso americano foram evacuados nesta quarta-feira, 6, enquanto apoiadores do presidente Donald Trump invadiam o Congresso dos Estados Unidos em protesto contra sua derrota.

O vice-presidente Mike Pence foi retirado do local enquanto legisladores tiveram de se proteger. Pence estava presidindo a sessão conjunta do Congresso que deveria certificar formalmente a eleição de 2020 para o democrata Joe Biden.

A Câmara e o Senado tiveram sessões separadas para discutir as objeções de alguns legisladores republicanos à validade dos resultados do Arizona, quando os manifestantes se reuniram do lado de fora da barreira do perímetro externo. Depois, eles romperam as barreiras de segurança no entorno do Capitólio e invadiram alguns edifícios do complexo.

A polícia ordenou que os funcionários esvaziassem o edifício Cannon e outros escritórios vizinhos ao Capitólio, depois que Trump pediu a seus seguidores que se manifestassem contra a certificação da vitória de Joe Biden nas eleições de 3 de novembro.

O serviço de segurança do Capitólio fechou o complexo e pediu funcionários e parlamentares a usarem canais subterrâneos para transitar entre os prédios, de acordo com informações do site The Hill. A Biblioteca do Congresso, localizada do outro lado da rua do edifício principal do Capitólio, foi esvaziada e as pessoas foram direcioandas de maneira segura para as saídas.

"Acabo de evacuar meu escritório no Cannon", disse a legisladora republicana Nancy Mace em um tuíte. "Agora, estávamos vendo manifestantes agredindo a polícia do Capitólio". "Isso está mal. Isto não é o que somos", acrescentou.

A deputada democrata Elaine Luria publicou no Twitter: “Eu apenas tive que evacuar meu escritório por causa de uma bomba relatada do lado de fora.”

Funcionários do Pentágono, em resposta a um pedido da prefeita Muriel E. Bowser, do Partido Democrata, posicionaram membros da Guarda Nacional na capital do país. As autoridades enfatizaram que eles não carregariam armas de fogo, usariam veículos blindados ou helicópteros, ou receberiam backup de unidades em outros estados.

Trump, que perdeu tanto o voto popular quanto o do Colégio Eleitoral, continua disputando os resultados, sem provas, e tem incentivado seus apoiadores a comparecerem a manifestações na capital do país. Durante um comício nesta quarta-feira, ele voltou a discursar para uma multidão dizendo que havia vencido a eleição.

