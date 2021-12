Aos 91 anos, morre o estilista francês Hubert de Givenchy

Hubert de Givenchy, um dos lendários da alta-costura, morreu aos 91 anos, no último sábado, 10. A informação foi divulgada nesta segunda, 12, pelo companheiro de Givenchy, o também estilista Philippe Venet, à agência de notícias AFP. "O senhor De Givenchy faleceu enquanto dormia no sábado, 10 de março de 2018", comunicou. No entanto, a causa da morte dele não foi revelada.

Givenchy virou destaque no mundo da moda pela elegância de suas criações, como o famoso vestido tubinho preto usado por Audrey Hepburn no filme "Bonequinha de Luxo", exibido no ano de 1961. Ele também está entre os criadores que colocaram Paris definitivamente no topo da moda mundial, a partir dos anos 50.

A grife de Givenchy foi fundada em 1952 e é de propriedade da Moet Hennessy - Louis Vuitton, ou simplesmente, LVMH. Ele se aposentou em 1995.

A empresa do estilista, a Maison Givenchy, prestou uma homenagem ao fundador nas redes sociais. "Personalidade inesquecível do mundo da alta-costura francesa, símbolo da elegância parisiense durante mais de meio século", legendou.

