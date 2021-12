O número de mortos no acidente com um avião da TransAsia em Taiwan chega a 25. Outros 18 passageiros continuam desaparecidos. Fontes oficiais informaram que 15 pessoas foram hospitalizadas em estado grave.

Na aeronave da companhia, que caiu no Rio Keelung, nos arredores de Taipé, capital de Taiwan viajavam 58 pessoas, entre as quais duas crianças e cinco tripulantes. Por enquanto, as causas do desastre são desconhecidas.

As caixas-petras do avião foram localizadas e enviadas para os responsáveis da Administração da Aviação Civil.

A aeronave, um bimotor turbo-hélice ATR-72 de fabricação franco-italiana, caiu no rio depois de fazer uma volta brusca acabando por tocar em um viaduto cerca de dez minutos depois de ter decolado do Aeroporto de Songshan. O voo tinha como destino às Ilhas Kinmen, poucos quilômetros da costa da República Popular da China.

Agência Lusa Ao menos 25 morreram em acidente com avião em Taiwan

Durante a queda, a ponta da asa esquerda bateu em um táxi que seguia no viaduto. Segundo testemunhas, o piloto teria tentado estabilizar a aeronave na tentativa de evitar a colisão. O condutor do táxi e a passageira que se encontravam no veículo foram transportados para um hospital perto da área do acidente.

Segundo a agência de notícias oficial de Taiwan, o piloto enviou três mensagens de emergência para a torre de controle do aeroporto indicando situação de extremo perigo pouco depois da decolagem.

Na operação de resgate, participaram de imediato cerca de 500 homens, que utilizaram lanchas e helicópteros e conseguiram resgatar das águas do rio e das zonas mais próximas do desastre um total de 24 pessoas, entre elas, uma criança de 3 anos de idade.

Ao cair no rio, apenas uma das portas da aeronave não ficou submersa, o que dificulta a operação de resgate.

<GALERIA ID=19819/>

Autoridades admitem que alguns passageiros podem ter sido arrastados pela correnteza do rio, pois foram encontradas bagagens e destroços do próprio avião a 1 km do local, segundo o diretor do Corpo de Bombeiros de Taipé, Wu Chun-hung.

"Alguns passageiros foram projetados do avião agarrados às cadeiras e continuamos a fazer buscas no rio porque foram arrastados pela correnteza. Esperamos encontrar sobreviventes", disse Wu.

O avião tinha menos de um ano, com data de fabricação correspondente a abril de 2014, e foi submetido a uma revisão no dia 26 de janeiro, de acordo com a Aviação Civil Aeronáutica de Taiwan.

Trata-se do segundo acidente que envolve a companhia TransAsia Airways em menos de um ano, depois da queda de um avião do mesmo modelo em julho de 2014, quando 49 pessoas morreram.

adblock ativo