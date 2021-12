Anitta se apresentará no Madison Square Garden, em Nova York

Anitta está com tudo! A cantora conseguiu mais uma conquista importante na sua carreira musical. No dia 5 de dezembro, ela subirá no palco do Madison Square Garden, em Nova York, nos Estados Unidos, uma das casas de shows mais conhecidas do mundo.

O local já recebeu figuras históricas da música como Elvis Presley, Michael Jackson, Bob Dylan e Eric Clapton. Mas esta não é a primeira vez que a casa recebe uma brasileira: em 2009, a cantora Ivete Sangalo gastou dois milhões de dólares para gravar seu quarto DVD ao vivo na tradicional arena americana.

Anitta será uma das atrações do evento Mega Bash 2018, que reunirá outros artistas latinos, como a cantora mexicana Becky G e o porto-riquenho Don Omar, uma das maiores estrelas do reggaeton. O show terá capacidade para 20 mil pessoas e os ingressos vão de R$ 200 a R$ 700.

