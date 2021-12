Angelina Jolie estrela campanha da Guerlain

Afastada dos holofotes desde a tumultuada separação do ator Brad Pitt, 53, em setembro do ano passado, a atriz, cineasta e ativista humanitária Angelina Jolie, 41, voltou a ser notícia ao ser anunciada como a garota-propaganda do novo perfume da icônica marca francesa Guerlain.

Batizada de Mon Guerlain, a fragância foi lançada oficialmente na mesma semana em que acontece mais uma edição da Paris Fashion, que vai até esta quarta-feira, 8, e tem sido a sensação do momento entre as fashionistas que frequentam a Maison da marca, na badalada Champs-Élysées.

Notas de uma mulher

O perfume é um tributo à feminilidade da mulher contemporânea, unindo os contrastes expressos pela força das linhas tensas e pela sensualidade das curvas; evocando uma feminilidade forte, livre e sensual. Há cinco gerações, a Guerlain explora o mundo em busca de matérias-primas valiosas. A fragrância oriental fresca de Mon Guerlain realça quatro delas: lavanda, com uma variedade excepcional cultivada em Provence, no sul da França, contrasta com a sensual e envolvente baunilha Tahitensis, da Papua Nova Guiné, infundindo-o com audácia e frescura. O jasmim Sambac, colhido ao nascer do sol na Índia oferece toda a sua finesse. Álbum Sândalo, da Austrália, dá força à nova fragrância de Guerlain e preserva seu mistério.

Desenvolvido em 1908, o frasco lapidado à mão como um diamante possui forma semelhante a um trevo de quatro folhas, ornamentado com um fio dourado, promovendo um contraste entre linhas fortes e tensas curvas sensuais, expressando a feminilidade contemporânea. Disponível nas versões de 30, 50 e 100 ml (a partir de 57 euros), o perfume promete chegar às lojas brasileiras nos próximos meses. Très chic.

